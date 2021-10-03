سان جيرمان يتلقى أول هزيمة هذا الموسم في الدوري الفرنسي

تلقى باريس سان جيرمان، أول هزيمة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعد خسارته 0-2، أمام مضيفه رين، اليوم الأحد.

وحقق رين الفوز بفضل هدفين من لاعبيه جايتان لابورد، وفلافيان تايت، بواقع هدف في كل شوط، ليوقف مسيرة انتصارات سان جيرمان في الدوري والتي استمرت على مدار ثماني جولات متتالية قبل ذلك.

ورغم الهزيمة، حافظ سان جيرمان على موقعه منفردا في الصدارة، برصيد 24 نقطة متقدما بست نقاط على لانس صاحب المركز الثاني، والذي فاز على رانس 2-0 يوم الجمعة الماضي.

وبعد الفوز تقدم رين إلى المركز السابع بين فرق البطولة العشرين برصيد 12 نقطة.

المصدر: وكالات