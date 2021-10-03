إبراهيموفيتش ينسحب من تشكيلة السويد قبل لقاءين حاسمين في تصفيات المونديال

انسحب المهاجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، من تشكيلة منتخب بلاده التي تخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022"، أمام كوسوفو واليونان، لعدم تعافيه من الإصابة.

واستدعت السويد هذا الأسبوع المهاجم المخضرم، الذي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين اليوم الأحد، حيث صرح مدرب منتخب السويد، يان أندرسون: "آمل وأعتقد أنه سيتمكن من المشاركة".

ولكن أندرسون عاد أمس السبت، وأشار إلى أن مهاجم ميلان إبراهيموفيتش "لم يحقق تقدما كبيرا في عملية إعادة تأهيله بحيث يتمكن من المشاركة مع الفريق".

كما قال أندرسون: "الأمر محزن لنا، ولكنه محزن أيضا بالنسبة لزلاتان إبراهيموفيتش".

وكان إبراهيموفيتش، غاب عن بطولة أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2020"، بسبب إصابة في الركبة، ولعب مباراة واحدة فقط هذا الموسم مع ميلان، التي فاز فيها 2-0 على لاتسيو، في 12 سبتمبر الماضي.

ويحتل منتخب السويد المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر، بفارق أربع نقاط خلف إسبانيا، ولكن السويد تملك في جعبتها مباراتين مؤجلتين.

المصدر: أ ب