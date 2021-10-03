نجم ليفربول يحث إدارة "الريدز" على عدم الانصياع لطلب صلاح

حث نجم نادي ليفربول السابق، ستيف ماكمانامن، إدارة "الريدز" على عدم الانصياع لطلبات محمد صلاح، بشأن تجديد عقده، موضحا أن النادي الإنجليزي لا يمكنه أن يدفع أجورا ضخمة للاعبيه.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وتزعم تقارير صحفية أن اللاعب المصري يطلب الحصول على راتب قياسي في تاريخ "الريدز"، من أجل التوقيع على عقد جديد.

ويريد ليفربول إنهاء الجدل والغموض الذي يكتنف مستقبل نجمه بحلول نهاية هذا العام، وهو متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق في الشهرين المقبلين.

ويعتقد أيضا أن صلاح، حريص على البقاء في ليفربول، لكنه يطلب الحصول على ما يقرب من نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيا لتمديد عقده.

هذا الطلب وفقا لصحيفة "sundayworld"، يعتبر ضخما للاعب يبلغ من العمر 29 عاما، لا سيما وأن صلاح يطلب تجديد عقده لأربعة مواسم أخرى، أي حتى بلوغه سن الـ33 عاما.

وفي هذا الصدد، قال ماكمانامن في تصريحات لموقع "sundayworld"، إنه يأمل في أن يتوصل ليفربول إلى اتفاق لتمديد عقد النجم المصري، لكنه اعترف بأن إدارة "الريدز" لا تستطيع منح اللاعب عقدا بأي راتب وشروط يطلبها.

وأوضح ماكمانامن: "إذا كان صلاح يريد الكثير من المال ولا يستطيع ليفربول تحمل ذلك، فسيتعين عليهم السماح له بالرحيل".

وأتم الجناح الدولي الإنجليزي السابق الذي سبق له التألق أيضا بقميص ريال مدريد: "إذا كان صلاح يريد نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيا، فلن يحدث ذلك في ليفربول، لكنك تأمل أن يطلب شيئا يمكن للنادي تحمله، وإذا كان الأمر كذلك، فأنا أتوقع منه البقاء".

وأردف: "لا يمكنك الذهاب بمستوى دفع الأجور في محاولة للتنافس مع باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، لأنها أندية في عالم مختلف من الناحية المالية".

وتابع قائلا: "شخص آخر سيكون التالي (لتمديد عقده)، وقد رأينا مواقف حيث يحصل أحد اللاعبين على زيادة ضخمة في الراتب ثم يشعر اللاعب النجم التالي بالضيق ويريد نفس الشيء. هذا يسبب الفوضى في الفريق.. لقد خرجنا للتو من جائحة فيروس كورونا وخسرت جل الأندية الكبيرة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني".

وأكمل ماكمانامن: "نعم ادفع له (صلاح) ما يستحق، ليس لدي مشكلة في ذلك. إنه لاعب لامع، ادفع له ما يستحق. ولكن إذا أراد مضاعفة أجره، فلا يمكنك فعل ذلك. عليك أن تكون عقلانيا، خاصة في هذه الأوقات المالية الصعبة".

المصدر: "sundayworld"