تصرف نبيل لرونالدو تجاه لاعب "استفزه" بعد تسجيله هدفا في شباك مانشستر

منح نجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، قميصه لمهاجم إيفرتون، أندروس تاونسند، الذي سجل هدفا في مباراة الفريقين أمس السبت، واحتفل بطريقة اعتبرها البعض مستفزة للنجم البرتغالي.

وأحرز تاونسند، هدف التعادل لإيفرتون 1-1 في شباك مانشستر يونايتد، في الدقيقة 65، ثم توجه إلى المدرجات واحتفل بطريقة رونالدو الشهيرة "siii".

أندروس تاونسند سجل هدف التعادل لـ إيفرتون واحتفل على طريقة رونالدو أمام جماهير اليونايتد 😅#توووفه#MUNEVEpic.twitter.com/fcmlHAa5ih — صحيفة توووفه الرياضية (@toofa_om) October 2, 2021

واعتبر البعض أن احتفال تاونسند بتلك الطريقة، استهدف في المقام الأول استفزاز رونالدو والسخرية منه.

ورغم أن الحادثة تبدو مستفزة، فإن رونالدو تصرف بطريقة مختلفة عما توقعه الجميع منه، بعد أن أهدى قميصه إلى تاونسند بعد اللقاء ولم يبد حقدا عليه.

ونشر تاونسند بعد اللقاء، صورة على حسابه في موقع "إنستغرام"، لقميص رونالدو، ونفى تماما فكرة سخريته منه، مؤكدا على احترمه لـ"الدون" الذي يعتبره أعظم لاعب كرة قدم في العالم.

المصدر: وكالات