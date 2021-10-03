مشادة بين بيكيه وبوسكيتس في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد (فيديو)

أشعلت الطريقة السهلة التي تمكن من خلالها أتلتيكو مدريد من هز شباك برشلونة في مباراة الفريقين، أمس السبت في الدوري الإسباني، خلافا بين ثنائي "البارسا"، سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه.

ونجح أتلتيكو في الوصول إلى شباك "البارسا" بهدف رائع في الدقيقة 23، بعد لعبة ثلاثية جميلة بدأها جواو فيليكس بتمريرة إلى لويس سواريز، الذي حول الكرة بدوره إلى زميله ليمار، الذي أطلقها صاروخية من زاوية صعبة في سقف الشباك.

Pique and Busquets got into it after they conceded 😳 pic.twitter.com/bQA90DfKKF — ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2021

وتسبب هذا الهدف في دخول المدافع بيكيه وبوسكيتس في مشادة، وبدا وكأن قائد برشلونة، يحمل المدافع المخضرم مسؤولية تلقي فريقهم هذا الهدف.

في حين ظهر بيكيه وهو يبرر موقفه ويرفض تحمل المسؤولية في ما حصل.

ويبدو أن لاعبي "البارسا"، لم يستوعبوا الدرس من الهدف الأول، فقبل نهاية الشوط الأول، تمكن أتلتيكو مدريد من إحراز الهدف الثاني عن طريق سواريز، في نسخة كاربونية للهدف الأول.

وانتهت المباراة بفوز أتلتيكو بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد، الذي يواجه إسبانيول في وقت لاحق اليوم الأحد، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: ESPNFC