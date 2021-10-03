التونسية أنس تحقق إنجازا عالميا في لعبة التنس

حققت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، إنجازا رائعا بعد فوزها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، أمس السبت، لتحجز مقعدها في نهائي بطولة شيكاغو الأمريكية لـ500 نقطة.

وأصبحت أنس، أكثر اللاعبات تحقيقا للانتصارات في 2021، برصيد 44 انتصارا، متقدمة على المصنفة ثانية عالميا، البيلاروسية إيرينا سابلينكا (43 فوزا).

وبوصولها إلى نهائي بطولة شيكاغو، ضمنت أنس بلوغ أعلى تصنيف في مسيرتها، إذ ستضمن احتلال المركز 14 في التصنيف العالمي، وهو أفضل ترتيب عربي على صعيد السيدات في التنس.

كما ستكرر النجمة التونسية، إنجاز أسطورة التنس المغربي، يونس العيناوي، الذي سبق له الوصول للمركز 14 عالميا.

وستلعب أنس في المباراة النهائية ببطولة شيكاغو، ضد الإسبانية غاربين موغوروزا، وفي حال تتويجها باللقب، فتصعد إلى التصنيف 12 عالميا، لتنفرد بإنجاز عربي غير مسبوق لدى السيدات والرجال.

المصدر: وكالات