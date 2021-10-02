"موقعة مصيرية" لكومان بين برشلونة ومضيفه أتلتيكو مدريد.. التشكيلة الأساسية

أعلن مدربا أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة التشكيلة الأساسية لفريقيهما لخوض المواجهة المرتقبة بينهما اليوم السبت، في الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، ضمن الجولة الثامنة للدوري الإسباني.

وسيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية "للروخي بلانكوس"، ضد "البلوغرانا"، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد:

التشكيلة الرسمية لمواجهة برشلونة pic.twitter.com/XXfNRpuThC — أتلتيكو مدريد 🇪🇸 (@sir_atletico) October 2, 2021

بينما اختار الهولندي رونالدو كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية للفريق الكاتالوني في مواجهة مضيفه العنيد أتلتيكو مدريد:

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، متأخرا بفارق 3 نقاط عن المتصدر جاره ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على إسبانيول غدا الأحد، على ملعب "باور 8" بمدينة برشلونة، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

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بينما يشغل برشلونة المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، برصيد 12 نقطة.

وتحوم غيوم الإقالة حول رأس رونالد كومان عقب هزيمة برشلونة أمام مضيفه نادي بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، وهي الثانية للعملاق الكتالوني بعد الأولى في عقر داره أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني، في مستهل مشوارها في البطولة، وفي حال تعثر برشلونة في مواجهة اليوم، قد يؤدي إلى إقالة المدرب الهولندي.

المصدر: RT