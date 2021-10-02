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تشيلسي يتصدر "البريمير ليغ" بانتظار الدخان الأبيض من ملعب ليفربول

الرياضة

تشيلسي يتصدر
Reuters DAVID KLEIN
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أنجز فريق تشيلسي مهمته أمام ضيفه ساوثهامبتون بفوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية "البلوز" كل من، المدافع تريفوه تشالوباه، والمهاجم الألماني تيمو فيرنر، والمدافع بينجامين تشايلويل في الدقائق (9، 84، 89) على الترتيب.

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بينما سجل اللاعب جيمس وارد براوس هدف الضيوف من ضربة جزاء، في الدقيقة 61، قبل أن يتعرض للطرد عند الدقيقة 77 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

ورفع تشيلسي رصيده بعد هذا الفوز إلى 16 نقطة، وانفرد بصدارة الدوري "البريمير ليغ"، متجاوزا بفارق نقطتين وصيفه ليفربول، الذي يستضيف فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة، غدا الأحد، في قمة مباريات هذه الجولة.

بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند أربع نقاط فقط، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT   

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