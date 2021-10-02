بوروسيا دورتموند يفوز على أوغسبورغ (فيديو)

تغلب فريق بوروسيا دورتموند على أوغسبورغ (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل هدف أصحاب الأرض كل من اللاعبين، المدافع البرتغالي رافائيل غوريرو ولاعب خط الوسط الألماني جوليان براندت في الدقيقتين (44 و51) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم السويسري آندي زيكيري في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند.

وحقق بوروسيا دورتموند بذلك انتصاره الخامس في الموسم الحالي "للبوندسليغا" مقابل خسارتين، وتقدم إلى المرتبة الثانية برصيد 15 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين المتصدر بايرن ميونخ الذي يستضيف نادي آينتراخت فرانكفورت يوم غد الأحد، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، مني أوغسبورع بالهزيمة الرابعة في الموسم مقابل فوز واحد وتعادلين، ويشغل المركز الخامس عشر الآن على سلم ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، وبانتظار بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT