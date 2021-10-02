استقالة مفوضة دوري السيدات الأمريكي لكرة القدم وسط فضيحة جنسية

استقالت ليزا بيرد، مفوضة رابطة دوري كرة القدم الأمريكي للسيدات، نتيجة ضغوطات بسبب طريقة تعاملها مع مزاعم سلوك جنسي لأحد المدربين، بحسب ما أعلنت الرابطة مساء أمس الجمعة.

وجاء قرار استقالة بيرد، بعد إعلانها إرجاء مباريات نهاية الأسبوع من دوري السيدات في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الرابطة في بيان دون أن تسمي بديلا لبيرد: "تلقت رابطة الدوري وقبلت استقالة ليزا بيرد كمفوضة لها".

وكانت بيرد، قالت أمس الجمعة قبل استقالتها: "كان هذا الأسبوع ومعظم الموسم صادما للغاية للاعباتنا وموظفينا، وأتحمل كامل المسؤولية عن الدور الذي لعبته".

وأضافت في بيان: "أنا آسفة جدا للألم الذي يشعر به الكثيرون.. إدراكا لتلك الصدمة، قررنا عدم دخول الميدان نهاية هذا الأسبوع كي نمنح الجميع بعض المساحة للتفكير".

وجاءت استقالة بيرد بعد يوم من إقالة نادي نورث كارولينا كورادج، مدربه بول رايلي، بسبب ما وصفه الفريق بأنه "مزاعم خطيرة متعلقة بسوء السلوك".

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وأقيل المدرب رايلي (58 عاما)، بعدما اتهمته مجموعة من اللاعبات، بإكراههن على ممارسة الجنس معه خلال فترة عمله في العديد من الدوريات والأندية منذ عام 2010.

وكان رايلي، ثاني مدرب في الدوري الأمريكي للسيدات، تجري إقالته هذا الأسبوع، بعد إنهاء الرابطة عقد ريتشي بورك، مدرب واشنطن سبيريت، بعد تحقيق في مزاعم إساءة لفظية وعاطفية.

المصدر: وكالات