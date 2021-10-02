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الروسي روبليف يصعد إلى نصف نهائي بطولة سان دييغو

الرياضة

الروسي روبليف يصعد إلى نصف نهائي بطولة سان دييغو
Reuters
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تأهل الروسي، أندريه روبليف، إلى نصف نهائي دورة سان دييغو الأمريكية للتنس على حساب الأرجنتيني، دييغو شفارتسمان.

وتغلب روبليف، المصنف أولا في البطولة، على شفارتسمان، السادس في التصنيف، بواقع 6-1، و7-5.

وقال الروسي البالغ عمره 23 عاما: "ساعدتني كثيرا مواجهة شفارتسمان في كأس ليفر مؤخرا حيث فزت عليه. كانت المجموعة الأولى (في مباراة اليوم) بالغة السهولة، لكن الثانية أتت رائعة بالنسبة للجماهير".

وسيلتقي روبليف مع البريطاني كاميرون نوري، لتحديد المتأهل منهما للمباراة النهائية.

وفي نصف النهائي الثاني، يلعب النرويجي كاسبر رود، المصنف ثانيا في البطولة والفائز على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-1، و6-4، مع البلغاري غريغور ديميتروف، الفائز على الروسي أصلان كاراتسيف 6-1، و1-6، و6-2.

المصدر: وكالات

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