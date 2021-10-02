جدول مواعيد أبرز مباريات السبت في الدوريات الكبرى

سيكون، اليوم السبت، موعدا للعديد من المباريات البارزة في الدوريات الكبرى لكرة القدم.

وتتجه الأنظار على وجه الخصوص إلى موقعة أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني، وقمة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد # برشلونة – الساعة 22:00

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد # إيفرتون – الساعة 14:30

تشيلسي # ساوثهامبتون – الساعة 17:00

برايتون # أرسنال – الساعة 19:30

الدوري الإيطالي

تورينو # يوفنتوس – الساعة 19:00

ساسولو # إنتر ميلان – الساعة 21:45

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند # أوغسبورغ – الساعة 16:30

لايبزيغ # بوخوم – الساعة 19:30.

المصدر: RT