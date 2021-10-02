شاهد.. رد فعل صلاح بعدما أبلغ بأن تقييمه في "فيفا 22" أقل من العام الماضي

أبدى نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، استياءه من تقييمه الجديد في لعبة "فيفا 22"، الخاصة بأجهزة البلاي ستيشن للألعاب الإلكترونية، التي أصدرتها شركة "EA Sports" نهاية الشهر الماضي.

وحصل صلاح على تقييم 89، أقل بدرجة واحدة من النسخة الماضية "فيفا 21"، وهو ما أثار دهشة النجم المصري عند تلقيه بطاقته.

ونشر نادي ليفربول فيديو، يظهر خلاله الثنائي فيرغيل فان دايك، وأندرو روبرتسون، أثناء تقديمهما صناديق لعبة "فيفا 22"، وبطاقات كل لاعب في "الريدز".

I was planning to buy FIFA 22, but since @MoSalah is not happy with his rating I decided not to . Deal with it @EASPORTSFIFA 😒 https://t.co/dRf9932GA8 — S a l m a n (@_iSalman) October 1, 2021

وكان صلاح يخضع لجلسة تدليك داخل مقر النادي، عندما قدمت له بطاقته في "فيفا 22".

وظهر مدافع ليفربول، روبرتسون في الفيديو وهو يسأل صلاح قائلا: "لماذا تم خفض تقييمك يا مو؟ لقد منحت درجة أقل".

ورد النجم المصري باستياء: "لا أعلم".

وأضاف صلاح متسائلا باستغراب: "هل انخفضت كذلك قوة التسديد لدي؟ هل يجب أن أسجل أهدافا أقل لأحصل على درجة أعلى أم ماذا؟".

ولم يكن صلاح المستاء الوحيد من تقييمات "فيفا 22"، حيث قال زميله السنغالي ساديو ماني أيضا عن تقييمه: "أنا لست سعيدا، لست سعيدا".

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان، اللاعب الأعلى تصنيفا في لعبة "فيفا 22"، ويبلغ تقييمه 93، ويأتي من خلفه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حصل على تقييم 92.

وحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وثنائي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، وحارس مرمى أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، وصانع ألعاب مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، كيفن دي بروين، في المركز الثالث، وحصلوا جميعهم على تصنيف 91.

ومنحت لعبة "فيفا 22" جناح مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز تقييما بلغ 86، حيث بلغت سرعته 81، وقوة تسديداته 79، ودقة التمرير 81، والمراوغة 90، والمساهمة الدفاعية 38، والقوة البدنية 60.

هذا التقييم لم يعجب النجم الجزائري أيضا، الذي نشر على حسابه في موقع "تويتر"، صورة التقييم، وأرفقها برموز دالة على اندهاشه وتعجبه.

المصدر: وكالات