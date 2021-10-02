كومان يعلق على شائعات إقالته من تدريب برشلونة

قال المدير الفني لنادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، إن إدارة "البارسا" لم تتحدث معه عن مستقبله، لكن لديه "عيونا وآذانا" ليلتقط الشائعات التي تدور حول احتمال إقالته.

وعجت وسائل الإعلام الإسبانية بتقارير تفيد بأن رئيس برشلونة، خوان لابورتا، على وشك إجراء تغيير في وظيفة المدير الفني للفريق بعد خسارته الأربعاء الماضي بنتيجة 0-3 أمام بنفيكا، وهي الخسارة الثانية للفريق الكتالوني في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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وصرح كومان عشية مواجهة "البارسا" وأتلتيكو مدريد المقررة مساء اليوم السبت، في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني: "إنه وضع معقد.. كان الرئيس (لابورتا) هنا هذا الصباح، لكنني لم أره لأنني كنت أستعد للمباراة. لم يخبرني أحد بأي شيء، لكن لدي عيونا وآذانا وأعلم أن الأمور يتم تسريبها. ربما تكون (الشائعات) صحيحة، لكن لم يخبرني أحد".

ومن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الهولندي، نجم برشلونة السابق، تشافي هرنانديز، وأسطورة منتخب إيطاليا أندريا بيرلو، والمدير الفني لمنتخب بلجيكا، روبيرتو مارتينيز.

المصدر: وكالات