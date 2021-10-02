دوري الأمم الأوروبية.. دي بروين يعود مع بلجيكا أمام فرنسا

عاد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفن دي بروين، إلى تشكيلة منتخب بلجيكا المؤلفة من 24 لاعبا، لخوض مواجهة الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل.

ويواجه المنتخب البلجيكي نظيره الفرنسي في المباراة الثانية من دوري الأمم الأوروبية في السابع من الشهر الحالي في تورينو، فيما تجمع المواجهة الأخرى إيطاليا وإسبانيا، على ان تقام المباراة النهائية في العاشر من الشهر الحالي في ميلانو.

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وسيغيب عن المنتخب البلجيكي اللاعبان المخضرمان توماس فيرمايلين، ودريس ميرتنس.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب البلجيكي:

لحراسة المرمى: كوين كاستيلز (فولفسبورغ الألماني)، تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، سيمون مينيوليه (كلوب بروج)، وماتس سيلز (ستراسبورغ الفرنسي).

في الدفاع: توبي ألدرفيلد (الدحيل القطري)، ديدريك بوياتا (هرتا برلين الألماني)، جايسون ديناير (ليون الفرنسي)، يان فيرتونغن (بنفيكا البرتغالي).

في الوسط: يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، تيموثي كاستاني ويوري تيليمانس (ليستر سيتي الإنجليزي)، ثورغان هازارد وتوماس مونييه وأكسل فيتسل (دورتموند الألماني)، ألكسيس سايليمايكرس (ميلان الإيطالي)، لياندر ديندونكر (ولفرهامبتون الإنجليزي)، هانس فاناكن (بروج)، وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

في الهجوم: ميتشي باتشواي (بشيكتاش التركي)، تشارلز دي كيتلايري (بروج)، إدين هازارد (ريال مدريد)، روميلو لوكاكو (تشيلسي الإنجليزي)، دودي لوكباكيو (هرتا برلين الألماني)، لياندرو تروسارد (برايتون الإنجليزي).

المصدر: أ ف ب