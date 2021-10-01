إيقاف الحكم التركي شاكير ومساعديه من غرفة الـ"VAR" بسبب أخطاء قاتلة في مباراة ميلان وأتلتيكو مدريد

أفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتخذ قرارا حاسما بشأن الحكم التركي شاكير، بسبب أخطاء قاتلة ارتكبها خلال مباراة ميلان وأتلتيكو مدريد.

وقام حكم الساحة الدولي جونيت شاكير (44 عاما) بطرد الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط فريق ميلان في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول لحصوله على بطاقتين صفراوين، وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة احتسب ضربة جزاء للفريق الإسباني، الأمر الذي أثار تساؤلات من قبل الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق "الروسونيري".

ووفقا لـ"لا غازيتا ديلو سبورت - La Gazzetta dello Sport" فأنه سيتم إيقاف شاكير والحكم المساعد الخاص بتقنية الفيديو "VAR" عبد القادر بيتيغن، من دون تحديد شروط العقوبة.

إقرأ المزيد

والاحتجاج الرئيسي هو على قرار احتساب ركلة جزاء بداعي لمسة يد على الفرنسي بيير كالولو مدافع فريق ميلان، في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا عن الضائع، وليس الفرنسي الآخر توما ليمار مهاجم فريق أتلتيكو مدريد.

وخسر فريق ميلان أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني (1-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضع المهاجم البرتغالي رفائيل لياو أصحاب الأرض في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 20، قبل أن يطرد حكم الساحة التركي بعد تسع دقائق فقط كيسي.

وأدرك المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان التعادل للفريق الإسباني متأخرا في الدقيقة 84، ومن ثم ترجم زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز ضربة الجزاء المحتسبة "والمشكوك في صحتها" إلى هدف الفوز "للروخي بلانكوس" في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

إقرأ المزيد

وتعرض ميلان للهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام مضيفه ليفربول في الجولة الأولى للبطولة، ويحتل المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

بينما حقق أتلتيكو انتصاره الأول في الموسم الجديد لدوري الأبطال، بعد تعادله على أرضه أمام بورتو البرتغالي من دون أهداف في الجولة الأولى "للتشامبيونز ليغ"، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

في حين يتربع فريق ليفربول على عرش صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الساحق (5-1) على مضيفه نادي بورتو، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

المصدر: وكالات