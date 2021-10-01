شاهد.. لحظة انفجار مفرقعة نارية بحارس مرمى آينتراخت

انفجرت مفرقعة نارية بحارس مرمى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني كيفن تراب، خلال مباراته أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، أمس الخميس، في الجولة الثانية للدوري الأوروبي بكرة القدم.

وسقط كيفن تراب على الأرض بعد أن انفجرت بين قدميه مفرقعة نارية ألقاها أحد مشجعي الفريق البلجيكي إلى داخل منطقة الجزاء خلال الشوط الثاني، وهرع الطاقم الطبي إلى أرضية الملعب لتقديم الإسعافات لحارس المرمى، ولكن اتضح انه لحسن حظه لم يتعرض لأي آذى.

Какой кошмар. Вратарь «Айнтрахта» пострадал от фанатов соперника вчера вечером 😱



В начале второго тайма в Кевина Траппа попала петарда, которую запустил болельщик «Антверпена». Просто зачем так делать? 😒 pic.twitter.com/nl5Uog6lYE — Матч ТВ (@MatchTV) October 1, 2021

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واستؤنفت المباراة بعد ذلك وانتهت بفوز آينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد سجله مهاجمه البرتغالي غونزالو باسينسيا من ركلة جزاء في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر أولمبياكوس اليوناني، ويليهما فنر بختشة التركي في المرتبة الثالثة برصيد نقطة واحدة، ومن ثم رويال أنتويرب في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: "twitter/MatchTV"