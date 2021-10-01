صحيفة.. باريس سان جيرمان مهتم بـ"الفتى الذهبي" والأخير يطالب براتب خرافي

أفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يعتبر أقوى الأندية المرشحة لضم النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم.

وأشارت "غازيتا ديلو سبورت" إلى أن باريس سان جيرمان سيكون متحمسا للغاية لضم "الفتى الذهبي" إيرلينغ هالاند، تحسبا لرحيل مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي.

ويعد نادي ريال مدريد الإسباني أحد أشد الراغبين في التعاقد مع إيرلينغ هالاند، ويتطلع الفريق الملكي لإبرام صفقتين ضخمتين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بالتعاقد مع النجم النرويجي، إضافة إلى ضم كيليان مبابي.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن باريس سان جيرمان الأوفر حظا في الظفر بخدمات هالاند، بفضل العلاقة القوية بين البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي، ومينو رايولا، وكيل أعمال المهاجم النرويجي الشاب.

ولكن هالاند يشترط الحصول على راتب سنوي خرافي (50 مليون يورو)، بينما ينتظر أن يدفع النادي الفرنسي مبلغا يتراوح بين 75 إلى 90 مليون يورو لفريق بوروسيا دورتموند.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند قد بدأت بالفعل البحث عن بديل هالاند في حال رحيله خلال الصيف القادم عن صفوف الفريق.

وحدد مجلس إدارة دورتموند الألماني كريم أديمي، لاعب فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، كخيار أول للتعاقد معه.

ويحتوي عقد إيرلينغ هالاند (21 عاما) على شرط في عقده رفقة نادي بوروسيا دورتموند يحق له الرحيل عن صفوف الفريق الألماني خلال صيف 2022، مقابل الحصول على 75 مليون يورو فقط.

المصدر: وكالات