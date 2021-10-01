نجم ليفربول السابق ستوريدج ينتقل إلى الدوري الأسترالي

وقع النجم السابق لنادي ليفربول ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، دانييل ستوريدج، اليوم الجمعة، عقدا لموسم واحد مع نادي بيرث غلوري الأسترالي، مؤكدا أنه "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وأشاد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما والذي أوقف العام الماضي لمدة أربعة أشهر لخرقه قوانين المراهنات "بفرصة رائعة لتجربة تحد جديد".

وقال ستوريدج: "عندما أتيحت لي الفرصة بدا الأمر وكأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، أن آخذ موهبتي إلى مكان ما حيث يمكنني الاستمتاع بلعب كرة القدم في دوري تنافسي ومحاولة مساعدة الفريق ليكون ناجحا قدر الإمكان".

وكان ستوريدج، بدأ مسيرته الكروية في مانشستر سيتي قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في عام 2009، لكنه قضى أفضل أوقاته في ليفربول بعد انتقاله إلى "أنفيلد" في 2013.

وسجل ستوريدج، 24 هدفا في موسم 2013/2014، عندما شكل ثلاثيا هجوميا فتاكا إلى جانب مواطنه رحيم سترلينغ، والأوروغوياني لويس سواريز، حيث كان "الريدز" قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب الدوري الممتاز.

كما شارك مع إنجلترا في نهائيات كأس العالم 2014، وكأس أوروبا 2016، وخاض 26 مباراة دولية مع منتخب "الأسود الثلاثة" آخرها عام 2017.

وتأثرت مسيرة ستوريدج الاحترافية مع ليفربول إلى حد كبير بسبب الإصابات، فوقع مجانا مع نادي طرابزون سبور التركي في عام 2019، وتم إنهاء هذا العقد بالتراضي في مارس 2020 عندما تم إيقاف المهاجم الإنجليزي لمدة أربعة أشهر، بتهمة تزويد شقيقه بمعلومات للمراهنة على انتقاله المحتمل إلى إشبيلية الإسباني مع افتتاح سوق الانتقالات في يناير 2018.

المصدر: أ ف ب