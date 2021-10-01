ستة مرشحين لخلافة كومان في تدريب برشلونة

يواصل برشلونة البحث عن بدائل لخلافة مدربه رونالد كومان، حيث أصبح مدرب يوفنتوس السابق، أندريا بيرلو، ومارسيلو غاياردو، مدرب ريفر بليت، أحدث الأسماء المنضمة إلى قائمة المرشحين.

وبينما يظل أسطورة برشلونة والمدرب الحالي للسد القطري، تشافي هرنانديز، ومدرب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، أبرز المرشحين لخلافة كومان المنتظر إقالته خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة على أبعد تقدير، فقد قالت عدة مصادر لشبكة "ESPN" الرياضية، إن رئيس الفريق الكتالوني، خوان لابورتا، قد يختار أيضا ألبرت كابيلاس، الذي يعمل حاليا في أكاديمية برشلونة للشباب، كحل عاجل.

ويتمتع بيرلو، وغاياردو، وتشافي، ومارتينيز، بملفات شخصية أعلى، لكن كابيلاس، مدرب منتخب الدنمارك السابق تحت 21 عاما، يحظى بدعم المستشار الرياضي لبرشلونة، جوردي كرويف، حيث سبق للثنائي أن عمل سويا خلال فترة إشراف كرويف على تشونغتشينغ ليفان بالدوري الصيني الممتاز في عام 2018.

وستتوجه إدارة برشلونة لتعيين كابيلاس، إذا قرر لابورتا استبدال كومان بمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، قبل تعيين اسم أكبر لقيادة المشروع على المدى الطويل.

وذكرت تقارير أخرى، أن اسم رالف رانجنيك، مطروح أيضا على الطاولة، وهو المدرب الذي راقبه لابورتا بالفعل هذا الصيف حينما كان يفكر في إقالة كومان قبل انطلاق الموسم الحالي.

وأعلن نائب رئيس برشلونة، إدوارد روميو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن المال لن يمثل مشكلة للنادي لإقالة كومان، ولكن هناك العديد من التناقضات حول كيفية تنفيذ إقالة المدرب الهولندي دون انتهاك قواعد "لاليغا" بشأن سقف الرواتب.

وتم تعيين كومان من قبل سلف لابورتا، جوزيب ماريا بارتوميو، في أغسطس 2020، لكن الفريق الكتالوني يعيش أياما عصيبة هذا الموسم، محليا وقاريا، إذ يحتل "البارسا" المركز السادس في الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة مع مباراة مؤجلة، ومني بهزيمتين ثقيلتين في أول جولتين من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على يد بايرن ميونيخ 0-3، وبنفيكا بثلاثية نظيفة أيضا.

ولا تستبعد بعض التقارير إقالة كومان بعد مباراة فريقه ضد أتليتكو مدريد المقررة غدا السبت، في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

المصدر: espn.com