مظهر ميسي ورونالدو في "فيفا 22" يثير السخرية والجدل (صورة)

أثار مظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في لعبة "فيفا 22" الخاصة بأجهزة البلاي ستيشن للألعاب الإلكترونية، السخرية والجدل على منصات التواصل.

ونشرت إحدى الصفحات الرياضية، صورة للنجمين في إصدار العام 2022 للعبة الشهيرة، حيث يبدوان مختلفين تماما عن مظهرهما الأصلي، وعلقت: "هكذا يبدو كريستيانو وليونيل في الإصدار الجديد من لعبة eFootball (PES سابقا)".

وأضافت: "التشابه 100 بالمئة لن تقول شيئا!"، وأرفقت التدوينة بوجه ضاحك.

وحصل الأشخاص الذين قاموا بطلب مسبق، على النسخة الجديدة للعبة "فيفا 22"، نهاية الشهر الماضي، فيما سيتم طرحها للجميع مطلع الشهر المقبل.

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وميسي المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان، هو اللاعب الأعلى تصنيفا في الإصدار الجديد للعبة، حيث يبلغ تقييمه 93، ويأتي من خلفه مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حصل على تقييم 92.

وحل رونالدو، وثنائي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، وحارس مرمى أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، وصانع ألعاب مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، كيفن دي بروين، في المركز الثالث، وحصلوا جميعهم على تقييم 91.

المصدر: وسائل التواصل