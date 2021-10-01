سجن مشجع إنجليزي بسبب منشور عنصري على "فيسبوك"

قضت محكمة إنجليزية، أمس الخميس، بسجن أحد مشجعي نادي وست بروميتش ألبيون، لمدة ثمانية أسابيع بتهمة الإساءة العنصرية لأحد لاعبي فريقه عبر "فيسبوك".

وقالت قاضية بمحكمة في برمنغهام، عند إصدار الحكم على المشجع، ويدعي سايمون سيلوود، إن الأخير أظهر ندما "ضئيلا للغاية".

وتابعت: "من وجهة نظري، يندرج هذا ضمن فئة الضرر الأكبر. علينا أن نقبل أنه كان له تأثير أوسع وتأثير كبير على السيد رومين سويرز (لاعب وست بروميتش ألبيون)".

وكان سيلوود، نشر رسالة عنصرية عن رومين سويرز، وهو لاعب أسود، بعد خسارة وست بروميتش 0-5 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في 26 يناير الماضي.

ونفى سيلوود، البالغ من العمر 50 عاما، اقتراف هذه الإساءة، قائلا للشرطة إن رسالته كانت "غبية وليست عنصرية"، وزعم أن التصحيح التلقائي قد غير كلمة لجعلها تقرأ "قرد" بدلا من "مهرج".

وكان نادي وست بروميتش ألبيون، أصدر في وقت سابق، قرارا بمنع سيلوود مدى الحياة من دخول ملعب الفريق.

المصدر: أ ب