استبعاد جيرو مجددا وعودة هرنانديز وبافارد لتشكيلة فرنسا

خرج المهاجم أوليفييه جيرو مجددا من تشكيلة فرنسا التي أعلنها المدرب ديدييه ديشان، أمس الخميس، لخوض نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الشهر القادم في إيطاليا.

وشارك جيرو (35 عاما)، ثاني هدافي منتخب فرنسا عبر التاريخ، بشكل أكبر في المباريات منذ انضمامه لميلان من تشيلسي، لكنه غاب عن تشكيلة "الديوك" للمرة الثانية على التوالي عقب غيابه عن تصفيات كأس العالم هذا الشهر.

وقال ديشان في مؤتمر صحفي: "لن أشرح هذا مجددا (استبعاد جيرو). أتخذت قرارات رياضية تخص اللاعبين الحاليين الذين ظهروا بأداء مقنع في المباريات الأخيرة للمنتخب".

وفي المقابل رحبت فرنسا، بعودة الظهيرين لوكا هرنانديز، وبنجامين بافارد للقائمة، بجانب دايو أوباميكانو زميلهما في بايرن ميونيخ.

وانضم ماتيو الغندوزي من أولمبيك مارسيليا في غياب نغولو كانتي، نجم تشيلسي، لإصابته بفيروس كورونا.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره البلجيكي في قبل نهائي دوري الأمم يوم الخميس المقبل في تورينو، فيما تلعب إيطاليا ضد ضيفتها إسبانيا في المواجهة الأخرى لقبل النهائي يوم الأربعاء.

وجاءت تشكيلة المنتخب الفرنسي لخوض نهائيات دوري الأمم الأوروبية على النحو التالي:

حراس المرمى: هوغو لوريس (توتنهام هوتسبير)، مايك ماينان (ميلان)، بنوا كوستيل (بوردو).

المدافعون: لوكا ديني (إيفرتون)، ليو دوبوا (أولمبيك ليون)، لوكا هرنانديز (بايرن ميونيخ)، برسنل كيمبمبي (باريس سان جيرمان)، جول كوندي (إشبيلية)، بنجامين بافارد (بايرن ميونيخ)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ)، رفائيل فاران (مانشستر يونايتد).

لاعبو الوسط: ماتيو الغندوزي (أولمبيك مارسيليا)، تيو هرنانديز (ميلان)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، أدريان رابيو (يوفنتوس)، أورليان تشويميني (موناكو)، جوردان فريتو (روما).

المهاجمون: وسام بن يدر (موناكو)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، موسى ديابي (باير ليفركوزن)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، أنطوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

المصدر: رويترز