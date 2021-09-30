نتائج مباريات الجولة الثانية لـ"يوروبا ليغ" .. وشريط الأهداف
جرت 16 مباراة في مختلف الملاعب الأوروبية، مساء يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي بكرة القدم "يوروبا ليغ" للموسم الجديد (2021-2022).
وأسفرت مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عن النتائج التالية:
المجموعة الأولى:
سبارتا براغ (التشيك) - غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) - (1-0)
ليون (فرنسا) - بروندبي (الدانمارك) -– (3-0)
المجموعة الثانية:
شتورم غراتس (النمسا) - آيندهوفن (هولندا) – (1-4)
ريال سوسييداد (إسبانيا)- موناكو (فرنسا) -– (1-1)
المجموعة الثالثة:
نابولي (إيطاليا) - سبارتاك موسكو (روسيا) – (2-3)
ليغيا وارسو (بولندا) - ليستر سيتي (إنجلترا) – (1-0)
المجموعة الرابعة:
فنربختشة (تركيا) - أولمبياكوس (اليونان) – (0-3)
رويال أنتويرب (بلجيكا) - آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – (0-1)
المجموعة الخامسة:
مارسيليا (فرنسا) - غلطة سراي (تركيا) – (0-0)
لاتسيو (إيطاليا) - لوكوموتيف موسكو (روسيا) – (2-0)
المجموعة السادسة:
سبورتينغ براغا (البرتغال) - ميتييلاند (الدانمارك) – (3-1)
لودوغوريتس (بلغاريا) - تسرفينا زفيزدا (صربيا) – (0-1)
المجموعة السابعة:
سيلتك (إسكتلندا) - باير ليفركوزن (ألمانيا) – (0-4)
فيرينتسفاروش (هنغاريا) - ريال بيتيس (إسبانيا) – (1-3)
المجموعة الثامنة:
وست هام يونايتد (إنجلترا) - رابيد فيينا (النمسا) – (2-0)
جينك (بلجيكا) - دينامو زغرب (كرواتيا) – (0-3).
المصدر: RT
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