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لوكوموتيف موسكو يقع بين مخالب "نسور" لاتسيو (فيديو)

الرياضة

لوكوموتيف موسكو يقع بين مخالب
Reuters
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خسر فريق لوكوموتيف موسكو الروسي أمام مضيفه لاتسيو الإيطالي (0-2) في المباراة التي جرت بينهما يوم الخميس، في الجولة الثانية في مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

ووقع على ثنائية الفريق الإيطالي كل من لاعب خط الوسط الكرواتي توما باسيتش وباتريكيو غابارون في الدقيقتين (13 و38) على الترتيب، في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.

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وحقق لاتسيو بذلك أول انتصار له في الموسم الجديد للمسابقة "يوروبا ليغ"، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، بفارق نقطة خلف المتصدر فريق غلطة سراي التركي الذي تعادل من دون أهداف مع مضيفه مرسيليا الفرنسي الثالث برصيد نقطتين.

بينما توقف رصيد لوكوموتيف موسكو عند نقطة واحدة، ويحتل المركز الرابع الأخير في جدول الترتيب.

المصدر: RT 

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