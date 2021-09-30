سبارتاك موسكو يهزم نابولي على ملعب مارادونا (فيديو)

خرج فريق سبارتاك موسكو الروسي بفوز ثمين من ملعب مضيفه نابولي (3-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، في الجولة الثانية في مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل المهاجم الهولندي كوينسي بروميس هدفين للفريق الروسي في الدقيقتين (55 و90) وتخللهما هدف زميله ميخائيل إيغناتوف سجله في الدقيقة 80.

بينما سجل هدفي الفريق الإيطالي كل من لاعب خط الوسط المقدوني الشمالي إليف إلماس والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقتين (1 و90) على الترتيب.

«Наполи» сотворил один из самых быстрых голов в Лиге Европы 💥



Первая же атака стала успешной для хозяев. Вот это еврокубки 🔥 pic.twitter.com/9C0IWBleKF — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021

وأكمل كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرتغالي ماريو روي مدافع فريق نابولي، والبلجيكي ماكسيميليانو كوفريي مدافع فريق سبارتك موسكو عند الدقيقة 82 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي.

وحقق سبارتاك موسكو بذلك أول انتصار له في الموسم الجديد للمسابقة "يوروبا ليغ"، بعد خسارته في عقر داره أمام فريق ليغيا وارسو البولندي (1-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري.

بينما كان نابولي قد استهل مشواره في المسابقة بتعادل إيجابي أمام مضيفه ليستر سيتي الإنجليزي (2-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس 16 سبتمبر الحالي، على ملعب "كينغ باور" في مدينة ليستر.

المصدر: RT