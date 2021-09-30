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قطر تستضيف بطولة العالم للفورمولا 1 لأول مرة

الرياضة

قطر تستضيف بطولة العالم للفورمولا 1 لأول مرة
Reuters
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تستضيف قطر للمرة الأولى في تاريخها، جولة في بطولة العالم لسباق السيارات "فورمولا 1"، في نوفمبر المقبل، وفق ما أعلن المنظمون في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في الدوحة.

وبعد أسابيع من الترقب، وضع الاتحاد الدولي للسيارات حدا للتكهنات بشأن محتضن الجولة الـ20 من أصل 22، وملأ الفراغ الذي خلفته أستراليا بعد اعتذارها عن عدم الاستضافة للعام الثاني تواليا بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسيشكل السباق، المقرر في الـ21 من الشهر المقبل في حلبة لوسيل الدولية تحت الأضواء الكاشفة، جزءا من أربعة سباقات في الشرق الأوسط لأول مرة ضمن 22 سباقا بجدول 2021.

وأقيم في البحرين السباق الافتتاحي للموسم في مارس الماضي، وتستضيف السعودية سباقها الأول في الخامس من ديسمبر المقبل.

وينتهي الموسم في أبو ظبي في 12 ديسمبر المقبل.

المصدر: وكالات

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