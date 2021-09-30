المغربي حكيمي "يسخر" من جناح مانشستر سيتي بعد تفوقه عليه في دوري الأبطال (صورة)

حقق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا على حساب مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، وهو اللقاء الذي شهد تألقا لافتا للمغربي أشرف حكيمي.

ولعب حكيمي دورا كبيرا في تسجيل الهدف الأول، حيث منح تمريرة مفتاحية للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، قبل أن يضع الأخير الكرة أمام إدريسا غايا الذي هز شباك "السيتي" بتسديدة قوية.

وأجاد الظهير الأيمن المغربي، لعب دوره الدفاعي طيلة المباراة، حيث تمكن من الحد من خطورة الجناح الإنجليزي، جاك غريليش، رغم محاولاته العديدة.

وبعد نهاية اللقاء بتفوق سان جيرمان على "السيتي" من جهة، وحكيمي على غريليش من جهة أخرى، نشر المدافع المغربي صورة طريفة على حسابه في موقع "إنستغرام"، يظهر فيها النجم الإنجليزي الذي يعتبر أغلى صفقة في تاريخ في "البريميرليغ"، وهو في الأرض وقد خارت قواه، بينما كان حكيمي يفتك منه الكرة.

وعلق حكيمي على الصورة قائلا: "ليلة هائلة في دوري أبطال أوروبا".

وبعد هذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده الى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى، متساويا مع كلوب بروج البلجيكي، الذي فاز على لايبزيغ الألماني 2-1، فيما يحتل "السيتي" المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل لايبزيغ الترتيب بدون رصيد من النقاط.

المصدر: RT