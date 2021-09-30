شاهد.. مدافع بنفيكا يهزأ من نجم برشلونة فاتي بسؤال عن ميسي

سخر مدافع بنفيكا، الدولي الأرجنتيني، نيكولاس أوتامندي، من نجم برشلونة الشاب، أنسو فاتي، وذلك خلال مباراة فريقيهما أمس الأربعاء، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم بنفيكا بثلاثية نظيفة، تنافس فاتي الذي شارك في اللقاء بديلا، مع أوتامندي للحصول على إحدى الكرات، لكن الأخير تعرض للإعاقة وسقط على الأرض.

ودخل بعدها الثنائي في مناوشات، فحاول أوتامندي استفزاز فاتي بسؤاله: "من أنت؟ هل أنت ليو (ميسي)"، في إشارة إلى حمل صاحب الـ18 عاما، رقم 10 حاليا في برشلونة.

El ex defensa del Manchester City, Nicolás Otamendi preguntándole a Ansu Fati “quien sos” en la goleada Benfica vs Barcelona. pic.twitter.com/sy0oWUQFv0 — Futbol de Inglaterra  (@Mercado_Ingles) September 29, 2021

El ex defensa del Manchester City, Nicolás Otamendi preguntándole a Ansu Fati “quien sos” en la goleada Benfica vs Barcelona. pic.twitter.com/sy0oWUQFv0 — Futbol de Inglaterra  (@Mercado_Ingles) September 29, 2021

وكان برشلونة، قرر مطلع الموسم الحالي، منح فاتي، القميص رقم "10" خلفا للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل لباريس سان جيرمان.

تجدر الإشارة إلى أن أوتامندي يلعب حاليا مع ميسي في المنتخب الأرجنتيني.

المصدر: مواقع التواصل