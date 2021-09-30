أول تعليق لكومان بعد سقوط فريقه برشلونة بثلاثية أمام بنفيكا

يعتقد مدرب برشلونة، رونالد كومان، أن فريقه لعب بشكل جيد معظم مجريات المباراة، رغم الخسارة المؤلمة أمام بنفيكا 0-3، أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الهولندي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا "الإسبانية: "من الصعب قبول النتيجة النهائية، وعلى الرغم من الخسارة، أعتقد أن الفريق لعب بشكل جيد، حتى أصبحت النتيجة 0-2، حصلنا على فرص واضحة للتسجيل، لكن على العكس الخصم سجل ثلاثة أهداف".

وأضاف "بنفيكا فريق يتمتع بالقوة والسرعة، أعتقد أن أول هدفين كان يجب علينا الدفاع بشكل أفضل، وهناك العديد من الفرق أفضل منا بدنيا".

وعن سبب استبدال المدافع جيرارد بيكيه، علق كومان قائلا: "كنا خائفين من أن يحصل على البطاقة الثانية، كانت مباراة مليئة بالضغط، رأينا أن فرينكي دي يونغ سيكون أفضل في هذا الوقت".

وتابع "لن أناقش مستوى الفريق، الكل يعرف مشكلة برشلونة، وليس من الممكن التعليق على فريق أصبح مختلفا عن السنوات الماضية، بالنسبة لي الأمر أوضح من الماء".

وأردف: "يمكنني فقط التعليق على عملي مع الفريق، أشعر بدعم اللاعبين وسلوكهم، ولا أعرف شيئا عن الباقي، ولا أعلم موقف النادي".

وحول مستقبله، أجاب: "لا يمكنني قول أي شيء، لأنني لا أعرف كيف يفكر النادي، لا أريد أن أجيب عن أسئلة في هذا الموضوع، لأن الأمر ليس بيدي".

وشدد: "بالنسبة لأي مدرب، الخسارة تعني أن الأمر معقد، التواجد في برشلونة مع خسارة مباراتين في دوري الأبطال يصبح الأمر حساسا، أتفهمه تماما، وأحاول تغيير الأمور، وهناك عدة أمور، مثل الحالة البدنية والسرعة".

وبعد هذه الخسارة، ظل برشلونة دون نقاط في ذيل ترتيب المجموعة الخامسة، بينما رفع بنفيكا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ المتصدر بست نقاط.

المصدر: وكالات