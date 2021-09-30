فلامنغو يهزم برشلونة ويتأهل لمواجهة بالميراس في نهائي ليبرتادوريس

أحرز برونو هنريكي هدفا في كل شوط، ليقود فلامنغو البرازيلي للفوز 2-0 على مضيفه برشلونة الاكوادوري، اليوم الخميس، وليبلغ نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم.

وانتصر فلامنغو 4-0 في النتيجة الإجمالية، ليتأهل لمواجهة غريمه المحلي بالميراس، حامل اللقب، في مونتفيديو في 27 نوفمبر المقبل.

وكان بالميراس تفوق على منافسه المحلي أتلتيكو مينيرو، بقاعدة فارق الأهداف خارج الأرض، بعد تعادلهما 1-1 في النتيجة الإجمالية.

وللعام الثاني على التوالي، سيكون نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس برازيليا خالصا، إذ أن بالميراس كان قد تغلب 1-0 على سانتوس في العام الماضي.

يذكر أن فلامنغو، توج باللقب آخر مرة في 2019 عندما تغلب 2-1 على ريفر بليت الأرجنتيني.

المصدر: وكالات