شاهد.. أهداف ونتائج مباريات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا

أسفرت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد (2021-2022) عن نتائج مثيرة، أبرزها فوز ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبرشلونة.

واكتسح فريق ليفربول مضيفه بورتو البرتغالي في عقر داره (5-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو.

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وحقق ليفربول بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على ضيفه ميلان (3-2) على ملعب "أنفيلد" في الجولة الافتتاحية، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

بينما استعاد الفريق الإنجليزي الآخر مانشستر يونايتد توازنه بعد تعرضه لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه يونغ بويز السويسري (1-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، على ملعب "سويس وانكدورف - Stade de Suisse Wankdorf"، في العاصمة السويسرية برن، بفوز مثير على ضيفه فياريال الإسباني (2-1) يوم الأربعاء على ملعب "أولد ترافورد".

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في حين خسر مانشستر سيتي أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان (0-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الناضي، على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes" في العاصمة باريس.

ومني فريق برشلونة بهزيمة ساحقة أخرى أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي (0-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء على ملعب "النور - Estadio da Luz" في العاصمة لشبونة.

وكان الفريق الكتالوني قد استهل مشواره في البطولة بهزيمة مذلة في عقر داره أمام ضيفه بايرن ميونيخ (0-3) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، على ملعب "كامب نو".

وفيما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية للموسم الجديد من بطولة "التشامبيونز ليغ":

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المجموعة الأولى

باريس سان جيرمان الفرنسي - مانشستر سيتي الإنجليزي – (2-0)

لايبزيغ الألماني - كلوب بروج البلجيكي – (1-2)

المجموعة الثانية

بورتو البرتغالي - ليفربول الإنجليزي - (1-5)

ميلان الإيطالي - أتلتيكو مدريد الإسباني - (0-1)

المجموعة الثالثة

أياكس امستردام الهولندي - بشكتاش التركي – (2-0)

بوروسيا دورتموند الألماني - سبورتينغ لشبونة البرتغالي – (1-0)

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المجموعة الرابعة

ريال مدريد الإسباني - شيريف تيراسبول المولدوفي - (1-2)

شاختيور دونيتسك الأوكراني - إنتر ميلان الإيطالي (0-0)

المجموعة الخامسة

بنفيكا البرتغالي - برشلونة الإسباني - (3-0)

بايرن ميونخ الألماني - دينامو كييف الأوكراني (5-0)

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المجموعة السادسة

أتلانتا الإيطالي - يونغ بويز السويسري – (1-0)

مانشستر يونايتد الإنجليزي - فياريال الإسباني - (2-1)

المجموعة السابعة

فولفسبورغ الألماني - إشبيلية الإسباني - (1-1)

ريد بول سالزبورغ النمساوي - ليل الفرنسي - (2-1)

المجموعة الثامنة

يوفنتوس الإيطالي - تشيلسي الإنجليزي - (1-0)

زينيت بطرسبرغ الروسي - مالمو السويدي - (4-0).

المصدر: RT