شاهد.. أهداف ونتائج مباريات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا
أسفرت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد (2021-2022) عن نتائج مثيرة، أبرزها فوز ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبرشلونة.
واكتسح فريق ليفربول مضيفه بورتو البرتغالي في عقر داره (5-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو.
وحقق ليفربول بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على ضيفه ميلان (3-2) على ملعب "أنفيلد" في الجولة الافتتاحية، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.
بينما استعاد الفريق الإنجليزي الآخر مانشستر يونايتد توازنه بعد تعرضه لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه يونغ بويز السويسري (1-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، على ملعب "سويس وانكدورف - Stade de Suisse Wankdorf"، في العاصمة السويسرية برن، بفوز مثير على ضيفه فياريال الإسباني (2-1) يوم الأربعاء على ملعب "أولد ترافورد".
في حين خسر مانشستر سيتي أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان (0-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الناضي، على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes" في العاصمة باريس.
ومني فريق برشلونة بهزيمة ساحقة أخرى أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي (0-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء على ملعب "النور - Estadio da Luz" في العاصمة لشبونة.
وكان الفريق الكتالوني قد استهل مشواره في البطولة بهزيمة مذلة في عقر داره أمام ضيفه بايرن ميونيخ (0-3) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، على ملعب "كامب نو".
وفيما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية للموسم الجديد من بطولة "التشامبيونز ليغ":
المجموعة الأولى
باريس سان جيرمان الفرنسي - مانشستر سيتي الإنجليزي – (2-0)
لايبزيغ الألماني - كلوب بروج البلجيكي – (1-2)
المجموعة الثانية
بورتو البرتغالي - ليفربول الإنجليزي - (1-5)
ميلان الإيطالي - أتلتيكو مدريد الإسباني - (0-1)
المجموعة الثالثة
أياكس امستردام الهولندي - بشكتاش التركي – (2-0)
بوروسيا دورتموند الألماني - سبورتينغ لشبونة البرتغالي – (1-0)
المجموعة الرابعة
ريال مدريد الإسباني - شيريف تيراسبول المولدوفي - (1-2)
شاختيور دونيتسك الأوكراني - إنتر ميلان الإيطالي (0-0)
المجموعة الخامسة
بنفيكا البرتغالي - برشلونة الإسباني - (3-0)
بايرن ميونخ الألماني - دينامو كييف الأوكراني (5-0)
المجموعة السادسة
أتلانتا الإيطالي - يونغ بويز السويسري – (1-0)
مانشستر يونايتد الإنجليزي - فياريال الإسباني - (2-1)
المجموعة السابعة
فولفسبورغ الألماني - إشبيلية الإسباني - (1-1)
ريد بول سالزبورغ النمساوي - ليل الفرنسي - (2-1)
المجموعة الثامنة
يوفنتوس الإيطالي - تشيلسي الإنجليزي - (1-0)
زينيت بطرسبرغ الروسي - مالمو السويدي - (4-0).
المصدر: RT
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