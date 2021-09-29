شاهد.. لاعب يعيد شماريخ "قنبلة" دخانية بركلة إلى المدرجات

ألقى مشجعو فريق سانت جونستون ألعابا نارية "شماريخ" على أرضية الملعب خلال مباراته أمام مضيفه دندي (2-0)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسكتلندا لكرة القدم.

ورد اللاعب لي غريفيث الغاضب بعد تلقي فريقه دندي هدفا، على إهانات الجماهير وإلقاء الشماريخ، بركل واحدة منها أعادها إلى المدرجات.

Болельщики шотландского «Сент-Джонстона» бросили дымовуху на поле и оскорбляли игрока «Данди» Ли Гриффитса



Парень, раздосадованный пропущенным голом, запульнул ее обратно точно на трибуны ☄️



Теперь ему грозит наказания – штраф или дисквалификация. Инцидент рассмотрят 14 октября pic.twitter.com/PcGZ0vX8TX — Матч ТВ (@MatchTV) September 29, 2021

ويواجه غريفيت الآن خطر العقوبة، إما غرامة مالية أو الإيقاف، وسيتم النظر في الحادث يوم 14 أكتوبر المقبل.

المصدر: "twitter/MatchTV"