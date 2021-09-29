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شاهد.. لاعب يعيد شماريخ "قنبلة" دخانية بركلة إلى المدرجات

الرياضة

شاهد.. لاعب يعيد شماريخ
twitter/DundeeFC
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ألقى مشجعو فريق سانت جونستون ألعابا نارية "شماريخ" على أرضية الملعب خلال مباراته أمام مضيفه دندي (2-0)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسكتلندا لكرة القدم.

ورد اللاعب لي غريفيث الغاضب بعد تلقي فريقه دندي هدفا، على إهانات الجماهير وإلقاء الشماريخ، بركل واحدة منها أعادها إلى المدرجات.

ويواجه غريفيت الآن خطر العقوبة، إما غرامة مالية أو الإيقاف، وسيتم النظر في الحادث يوم 14 أكتوبر المقبل.

المصدر: "twitter/MatchTV" 

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