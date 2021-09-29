"الجزار" المصري بطلا للفنون القتالية المختلطة (صور)

انتزع المقاتل المصري أحمد أمير لقب بطل العالم للوزن الخفيف لفئة 70 كغم من الفرنسي أمين أيوب في النزال الرئيسي الذي جمعهما ضمن النسخة الـ54 لبطولة "BRAVE CF" في بولندا.

وتمكن أحمد أمير، الملقب إعلاميا بـ"الجزار"، من الفوز على أمين أيوب بقرار إجماع الحكام بواقع: (48-47، 48-47، 48-47) في النزال الذي أقيم مدينة كونين البولندية بالتعاون مع "Galana Exclusive Championship".

Ahmed "The Butcher" Amir (@amirthebutcher) def. Amin Ayoub via unanimous decision (48-47, 48-47, 48-47) to win the BRAVE CF Lightweight World Championship.



📺Re-watch the fights FREE on https://t.co/OpCDyk9cxj



[#BRAVECF54 🇵🇱 | Galana Group | @miasto.konin] pic.twitter.com/4aoQ75EEDU — BRAVE Combat Federation (@bravemmaf) September 27, 2021

وحقق أحمد أمير، عضو فريق خالد بن حمد للفنون القتالية المختلطة "KHK MMA"، أول لقب عالمي له، وأصبح أول مصري في التاريخ يفوز بلقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة.

وقام "الجزار" بجولة في بولندا بعد فوزه الأسطوري بلقب بطل العالم.

The new world champion is making the rounds in Poland this week! Ahmed "The Butcher" Amir has been busy with media work following his legendary win at #BRAVECF54 💪🏼



📺 Rewatch the best moments FREE ONLY on https://t.co/fMntiTbleT!



[#BRAVECF54 🇵🇱 | Galana Group | Miasto Konin] pic.twitter.com/1wAIl0VCxc — BRAVE Combat Federation (@bravemmaf) September 29, 2021

المصدر: وكالات