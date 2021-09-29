"إكسبو 2020 دبي" راع رسمي لزي مانشستر سيتي التدريبي

أعلن الحساب الرسمي لمعرض "إكسبو 2020 دبي" في موقع "تويتر"، أنه أصبح الشريك الجديد للزي التدريبي الخاص بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم.

ونشر الحساب فيديو يظهر فيه نجوم "السيتي" بقميص يحمل عبارة "إكسبو 2020 دبي"، مع تعليق جاء فيه:

"جماهير مانشستر ستي هذه لكم! يسعدنا الإعلان بأن إكسبو 2020 أصبحت الشريك الجديد للزي التدريبي الخاص بنادي مانشستر سيتي للرجال والسيدات خلال موسم 2021/22. أخبرنا من هو لاعبك المفضل؟".

جماهير المانشستر ستي هذه لكم! يسعدنا الإعلان بأن إكسبو 2020 أصبحت الشريك الجديد للزي التدريبي الخاص بنادي مانشستر سيتي للرجال والسيدات خلال موسم 2021/22. أخبرنا من هو لاعبك المفضل؟

#مانشستر_ستي#إكسبو2020#دبيpic.twitter.com/UJlkXjg3cs — Expo 2020 Dubai (@expo2020dubai) September 28, 2021

ويعد معرض "إكسبو 2020 دبي"، أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا منذ انطلاقه لأول مرة قبل نحو 170 عاما، وستكون إمارة دبي أول مدينة عربية تستضيف هذا الحدث الدولي.

ويقام هذا المعرض في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، بمشاركة 192 دولة من حول العالم.

يذكر أن ملكية نادي مانشستر سيتي، تعود لمجموعة سيتي لكرة القدم "City Football Group" التابعة للشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان.

المصدر: وكالات