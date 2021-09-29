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نيمار "يسخر" من تصرف ميسي في مباراة مانشستر سيتي (صورة)

الرياضة

نيمار
Reuters
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نشر نجم باريس سان جيرمان، نيمار، صورة طريفة على حسابه في موقع "إنستغرام"، ليسخر من زميله ليونيل ميسي، وذلك عقب نهاية مباراة فريقهما ضد مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى باريسيا بهدفين دون رد، لقطة مثيرة كان بطلها ميسي، الذي اختار سد الزاوية الأرضية أمام ركلة حرة كان نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، يتهيأ لتنفيذها.

وأسرع "البرغوث" ليفترش الأرض خلف الحائط البشري لفريقه، ليحول دون إمكانية تسديد محرز لكرة أرضية قد تباغت الحارس الباريسي وتشكل خطرا على مرماه.

ونشر نيمار هذه اللقطة، وأرفقها بوجوه ضاحكة وكتب مازحا: "ماذا تفعل هناك؟"، في إشارة إلى عدم اعتياد ميسي التواجد في مثل هذه المواقف.

نيمار

وكان ميسي أحرز الهدف الثاني في شباك مانشستر سيتي، افتتح به سجله التهديفي مع سان جيرمان في رابع مباراة يخوضها مع النادي الباريسي منذ انضمامه من برشلونة في الميركاتو الصيفي الأخير.

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وبعد هذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده الى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى متساويا مع كلوب بروج البلجيكي الذي فاز على لايبزيغ الألماني 2-1 أمس الثلاثاء أيضا، فيما يحتل "السيتي" المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل لايبزيغ الترتيب بدون رصيد من النقاط.

المصدر: وكالات

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