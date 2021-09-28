 
مباشر

تمرد لاعبي الزمالك ورفضهم خوض المران للمرة الثانية بسبب المستحقات

الرياضة

تمرد لاعبي الزمالك ورفضهم خوض المران للمرة الثانية بسبب المستحقات
twitter/ZSCOfficial
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/re06

رفض لاعبو نادي الزمالك المصري لكرة القدم، خوض مران اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة.

واعترض اللاعبون على عدم التزام اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب بوعدها معهم بصرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافآت الفوز ببطولة الدوري.

إقرأ المزيد
الزمالك يتلقى خطابا رسميا من الـ
الزمالك يتلقى خطابا رسميا من الـ"فيفا" بشأن الجزيري

ووفقا لأحد اللاعبين الذين رفض ذكر اسمه – أكد لـ"المصري اليوم" أن جميع لاعبي الفريق اتخذوا قرار واحد بعدم خوض المران اليوم بعد تجمعهم في غرفة تغيير الملابس واجمعوا على عدم خوض التدريب إلا بعد صرف مستحقاتهم ومكافآت الفوز بالدوري.

ويستعد الزمالك لمباراته ضد مضيفه فريق توسكر الكيني المقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل، وذلك في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: "almasryalyoum" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا