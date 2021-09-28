تمرد لاعبي الزمالك ورفضهم خوض المران للمرة الثانية بسبب المستحقات

رفض لاعبو نادي الزمالك المصري لكرة القدم، خوض مران اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة.

واعترض اللاعبون على عدم التزام اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب بوعدها معهم بصرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافآت الفوز ببطولة الدوري.

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ووفقا لأحد اللاعبين الذين رفض ذكر اسمه – أكد لـ"المصري اليوم" أن جميع لاعبي الفريق اتخذوا قرار واحد بعدم خوض المران اليوم بعد تجمعهم في غرفة تغيير الملابس واجمعوا على عدم خوض التدريب إلا بعد صرف مستحقاتهم ومكافآت الفوز بالدوري.

ويستعد الزمالك لمباراته ضد مضيفه فريق توسكر الكيني المقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل، وذلك في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: "almasryalyoum"