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ليفربول في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى البرتغال

الرياضة

ليفربول في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى البرتغال
Reuters
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يحل فريق ليفربول ضيفا على فريق بورتو البرتغالي العنيد مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 

وسيبدأ البرتغالي سيرجو كونسيساو (46 عاما) المدير الفني لفريق بورتو، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "الريدز":

بينما وضع الألماني يورغن كلوب (54 عاما) المدير الفني لفريق ليفربول التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه البرتغالي:

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ويحتل فريق ليفربول صدارة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط حصدها بعد فوزه على ضيفه ميلان الإيطالي (3-2) في الجولة الافتتاحية، بينما يتقاسم نادي بورتو المركز الثاني مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد أن فرض عليه التعادل السلبي في عقر داره على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، في الجولة الأولى للبطولة.

المصدر: RT 

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