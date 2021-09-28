بالفيديو.. روسية تدخل تاريخ الجمباز الفني بحركة نادرة
أدخل الاتحاد الدولي للجمباز الفني عنصرا جديدا في برنامج اللعبة "دوران كرامارينكو" تيمّنا بالنجمة الروسية لالا كرامارينكو ذات الـ16 عاما، بطلة العالم وأوروبا لفئة الناشئات.
وسيتم تقييم حركة "دوران كرامارينكو" بمقدار 0.5 نقطة، في حال قامت الجمبازة بالدوران حول نفسها لـ180 درجة على ساق مثنية من وضعية الوقوف، و0.60 نقطة إذا كانت الوضعية على الأرض، وستضاف 0.20 نقطة لكل دوران إضافي.
В честь 16-летней россиянки назвали элемент в художественной гимнастике 🤩🤸♀️— Матч ТВ (@MatchTV) September 28, 2021
Сегодня в художественной гимнастике официально появился элемент Крамаренко. Теперь так называется пируэт с согнутой ногой 🏅
Ждем Лалу на Олимпиаде в Париже 😍
📹 ОКР pic.twitter.com/uf7Tl7lhCB
المصدر: وكالة "ريا نوفوستي"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.