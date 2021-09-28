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بالفيديو.. روسية تدخل تاريخ الجمباز الفني بحركة نادرة

الرياضة

بالفيديو.. روسية تدخل تاريخ الجمباز الفني بحركة نادرة
ria
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أدخل الاتحاد الدولي للجمباز الفني عنصرا جديدا في برنامج اللعبة "دوران كرامارينكو" تيمّنا بالنجمة الروسية لالا كرامارينكو ذات الـ16 عاما، بطلة العالم وأوروبا لفئة الناشئات.

وسيتم تقييم حركة "دوران كرامارينكو" بمقدار 0.5 نقطة، في حال قامت الجمبازة بالدوران حول نفسها لـ180 درجة على ساق مثنية من وضعية الوقوف، و0.60 نقطة إذا كانت الوضعية على الأرض، وستضاف 0.20 نقطة لكل دوران إضافي.

المصدر: وكالة "ريا نوفوستي" 

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