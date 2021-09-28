الزمالك يتلقى خطابا رسميا من الـ"فيفا" بشأن الجزيري

أعلن المصري نصر عزام محامي نادي الزمالك لكرة القدم، أن إدارة النادي تلقت إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي للكرة "فيفا" يسمح للنادي بقيد اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري بصورة طبيعية.

وكتب نصر عزام "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، جاء فيها: "الحمد لله تم النجاح في الحصول على موافقة فيفا على تسجيل سيف الجزيري مع نادي الزمالك.. بعد إرسال مذكرة قانونية وطلب إلى الفيفا بالتنسيق مع عمرو أدهم عضو اللجنة وأحمد إبراهيم مدير الفريق للحصول على موافقة بتسجيل اللاعب وقام فيفا بالرد بالموافقة على طلب النادي".

الحمد لله تم النجاح في الحصول على موافقة #الفيفا على تسجيل سيف الجزيري مع نادي #الزمالك... بعد ارسال مذكرة قانونية و طلب الى الفيفا بالتنسيق مع أ. عمرو ادهم عضو اللجنة و أحمد إبراهيم مدير الفريق للحصول على موافقة بتسجيل اللاعب و قامت الفيفا بالرد بالموافقة على طلب النادي — Nasr Azzam (@Nasr__Azzam) September 28, 2021

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد حرم الزمالك من قيد اللاعبين لفترتين بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها ومستحقات عدد من لاعبيه ومدربيه السابقين وعلى رأسهم السويسري غروس.

وقال الزمالك إن مشكلة منع القيد ليست لها علاقة بالأزمة المالية، ولكن بسبب المهاجم حسام أشرف، وإنه تم تخفيض الغرامة على النادي من 4 ملايين دولار إلى 200 ألف دولار.

المصدر: وكالات