نجم سان جيرمان: في برشلونة كان ميسي مالكا للفريق والآن عليه أن يخدم مبابي

صرح نجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق، نيكولا أنيلكا، بأن مواطنه كيليان مبابي، يجب أن يكون اللاعب المحوري في سان جيرمان وليس الوافد الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال أنيلكا في تصريحات نقلتها شبكة "RMC" الرياضية الفرنسية: "يجب أن يكون مبابي هو قائد خط هجوم فريق سان جيرمان.. في برشلونة، كان ميسي هو مالك الفريق، لكن الآن عليه أن يخدم مبابي".

وأضاف أنيلكا الذي سبق له اللعب أيضا في ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي: "كان من الممكن أن يفوز مبابي بالكرة الذهبية منذ العام 2018 لو كان يلعب في الدوري الإنجليزي أو الإسباني".

وأكمل الدولي الفرنسي السابق: "مبابي يحلم بذلك (الكرة الذهبية)، لكن كيف يتحقق له ذلك إذا كان يلعب في دوري يأتي في المرتبة السادسة في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وكان البرنامج الإسباني الشهير "الشيرنغيتو"، قال إن مبابي لم يرغب في اللعب إلى جانب ميسي هذا الموسم في صفوف سان جيرمان، لذا فإن الشاب الفرنسي لم يعد يشعر بالراحة في النادي الباريسي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مبابي لا يريد أن يلعب دورا ثانويا في سان جيرمان، لذلك حدث ذلك الصدام بينه وبين زميله نيمار المقرب من ميسي في مباراة مونبلييه الأخيرة.

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وكانت الكاميرات، التقطت مبابي يتحدث مع زميله إدريسا غايا، ويوجه نقدا شديدا لنيمار خلال مباراة باريس ضد مونبلييه، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وأعرب مبابي لإدريسا غايا الذي كان بجانبه عن غضبه من نيمار، بقوله: "إنه لا يمرر الكرة لي".

وكان مبابي، حاول الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن ذلك لم يتحقق بسبب تعنت إدارة سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض صاحب الـ22 عاما كل عروض باريس من أجل التجديد.

المصدر: "RMC" + "الشيرنغيتو"