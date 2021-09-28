سيميوني يطالب أتلتيكو بـ"التطور والتبدل" قبيل مواجهة ميلان

طالب مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني لاعبي فريقه بـ"التطور والتبدل" من أجل عدم الوقوع فريسة منافسيه، وذلك قبيل مواجهة ميلان، اليوم الثلاثاء، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "نأتي من موسم حيث باتت الأندية تعرفنا وهي تعمل بناء على ذلك على نقاط القوة لدينا".

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وأردف "علينا أن نتطور، ونتبدل وأن نبحث عن سبل أخرى عندما نكون في مثل هذه الحالات"، في إشارة إلى الخسارة الأولى لحامل اللقب هذا الموسم في الدوري الإسباني والتي جاءت أمام متذيل الترتيب ألافيس، بنتيجة 0-1، السبت الماضي.

وأضاف المدرب الأرجنتيني "في العديد من المباريات التي خضناها بدا أن الفريق المنافس سيطر على المساحات".

ودعا سيميوني لاعبيه "للحفاظ على القوة التي جعلتنا قادرين على المنافسة"، عقب بداية غير مقنعة قاريا إثر التعادل السلبي على أرضه أمام بورتو البرتغالي ضمن منافسات المجموعة الثانية الصعبة التي تضم أيضا إلى جانب ميلان، ليفربول.

ويدرك سيميوني جيدا أهمية مباراته المقبلة أمام ميلان، الفائز بلقب دوري الأبطال سبع مرات، لذا قال قبيل سفره إلى إيطاليا "ستكون مباراة صعبة يتوجب علينا خلالها أن نحاول وأخذها إلى نواح حيث بإمكاننا أن نؤلمهم".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر المجموعة الثانية بدوري الأبطال، برصيد ثلاث نقاط، يليه بورتو في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساويا مع أتليتكو مدريد الذي حل ثالثا، بينما يتذيل ميلان ترتيب المجموعة بدون نقاط.

المصدر: وكالات