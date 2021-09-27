شاهد.. ثلاثة أساطير في فيديو واحد بعد ليلة تاريخية

شارك الأوكرانيان فيتالي كليتشكو أسطورة الملاكمة وفيتالي شيفتشينكو أسطورة كرة القدم مواطنهما ألكسندر أوسيك، احتفاله بتربعه على عرش الملاكمة للوزن الثقيل.

وانتزع أوسيك ثلاثة أحزمة لبطل العالم للوزن الثقيل من البريطاني أنطوني جوشوا وفقا للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) ورابطة الملاكمة العالمية (WBA) ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO) إثر فوزه عليه بالنقاط في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت الماضي، وأمام 60 ألف متفرج احتشدوا في ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة البريطانية لندن.

وحقق ألكسندر أوسيك البالغ من العمر 34 عاما، انتصاره الـ19 منها 13 بالضربة القاضية خلال مسيرته الخالية من الهزائم، بينما تجرع جوشوا بالهزيمة الثانية مقابل 24 انتصارا.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه الثلاثي، ويقول أندريه شيفتشينكو "لقد انتهى النزال وانتصرنا" وأضاف فيتالي كليتشكو "عشنا حالة من القلق ولكن ليس عبثا كل شيء على ما يرام" ليتباهى أوسيك بقوته وسط فرحة كبيرة من قبل الأساطير الثلاثة.

В Лондоне Усик не остался без поддержки легендарных соотечественников 💪



Шевченко и Кличко пригнали поболеть и записали чемпионское видео.



📹 инстаграм Виталия Кличко pic.twitter.com/EnMygmEsly — Матч ТВ (@MatchTV) September 26, 2021

وتمكن أوسيك من التربع على عرش بطل العالم للوزن الثقيل عقب انتقاله من فئة الوزن الخفيف الثقيل (90.71 كغم) بعد أن أصبح بطل العالم المطلق وأول ملاكم في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة الكبرى لوزن الخفيف الثقيل، بالإضافة لفوزه بلقب بطل النسخة الأولى لسلسلة "World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي للوزن الخفيف الثقيل.

Reuters

بينما هيمن فيتالي كليتشكو على لقب بطل العالم للوزن الثقيل بحسب مجلس الملاكمة العالمي (WBC)، وخاض آخر نزال له يوم 8 سبتمبر 2012، عندما دافع عن لقبه بنجاح على حساب متحديه الألماني محمود شعار عميرات (سوري الأصل) المعروف باسم الدبابة الالمانية، بفوزه عليه بالضربة الفنية القاضية في النزال الذي جمعهما في "المجمع الرياضي الأولمبي" في موسكو.

وحقق فيتالي كليتشكو البالغ من العمر 50 عاما (200 سم) 45 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، منها 41 بالضربة القاضية مقابل هزيمتين فقط.

بينما دافع أندريه شيفتشينكو البالغ 44 عاما خلال مسيرته الاحترافية الرائعة عن ألوان فرق دينامو كييف، وميلان الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، وحصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2004 لأفضل لاعب في العالم عندما كان يلعب بقميص "الروسونيري".

ويعتبر أندريه شيفتشينكو الهداف التاريخي لمنتخب أوكرانيا برصيد 48 هدفا أحرزها خلال 111 مباراة لعبها مع منتخب بلاده في الفترة بين عامي (1995 و2012)، وأشرف على تدريبه فيما بعد ما بين عامي (2016-2021).

المصدر: وكالات