مدرب ليفربول يحبط صلاح

تحدث مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا، كما حدد قائمة قادة "الريدز" في الموسم الجديد والتي لم تشمل المصري محمد صلاح.

وقال كلوب عشية مواجهة بورتو المقررة غدا الثلاثاء لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا: "بورتو فريق مختلف عن برينتفورد (الذي تعادل معه ليفربول 3-3 نهاية الأسبوع الماضي في الدوري المحلي)، لكن علينا التحسن من الناحية الدفاعية، تحدثت مع اللاعبين عن ذلك الأمر، لذلك علينا إظهار ردة فعل في مباراة الغد، من الصعب الفوز بالمباراة إذا لم تدافع بأعلى مستوى لديك".

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وأضاف: "جوتا لاعب استثنائي، نحن سعداء بتواجده معنا، وهو لاعب ذو شخصية قوية، رجل ناضج في سن مبكرة، وهذا يجعل التعامل معه ممتع وسهل".

وتابع: "سنسافر إلى البرتغال بقائمة مكونة من 23 لاعبا، لا يوجد تياغو ألكانتارا أو هريفي إليوت".

وعن قادة ليفربول، قال كلوب: "قادة ليفربول هم جوردن هندرسون ثم جيمس ميلنر ثم فيرجيل فان دايك".

وأردف "اللاعبون صوتوا على ثلاثة قادة آخرين، هم ترينت ألكسندر أرنولد، أندي روبرتسون، وأليسون بيكر".

وأكمل المدرب الألماني "في العام الماضي لم يكن لدينا أحد ليرتدي شارة قيادة الفريق في بعض الأحيان، لذلك قمت بزيادة مجموعة القادة".

وقد تشكل هذه القرارات صفعة قوية لصلاح، الذي يعتبر حاليا النجم الأول لفريق ليفربول.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر المجموعة الثانية بدوري الأبطال، برصيد ثلاث نقاط، يليه بورتو في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساويا مع أتليتكو مدريد الذي حل ثالثا، بينما يتذيل ميلان ترتيب المجموعة بدون نقاط.

المصدر: وكالات