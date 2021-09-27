منتخب كوريا يتلقى نبأ سارا قبيل مواجهة سوريا وإيران في تصفيات المونديال

انضم نجم نادي توتنهام، سون هيونغ مين، إلى تشكيلة كوريا الجنوبية من أجل مباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام سوريا وإيران.

ولدى كوريا الجنوبية أربع نقاط من أول مباراتين في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات قطر 2022، بعد تعادلها بدون أهداف مع العراق قبل الفوز 1-0 على لبنان في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان سون هيونغ مين، انسحب من تشكيلة كوريا الجنوبية قبل مواجهة لبنان بسبب إصابة في ربلة الساق، لكنه عاد إلى كامل لياقته مع ناديه توتنهام منذ ذلك الحين.

ويستضيف منتخب كوريا الجنوبية، نظيره السوري في السابع من أكتوبر المقبل، قبل أن يتجه بعد خمسة أيام إلى طهران لمواجهة إيران متصدرة المجموعة الأولى.

ويتأهل أول فريقين فقط في المجموعة الأولى تلقائيا إلى نهائيات مونديال "قطر 2022".

المصدر: رويترز