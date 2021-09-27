هل يوافق ميسي ونيمار؟.. مدرب المغرب يضع شرطا أمام حكيمي لتنفيذ ركلات الجزاء

أشاد مدرب المنتخب المغربي، وحيد خليلوزيتش، بنجم "أسود الأطلس"، أشرف حكيمي، المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان، مؤكدا أنه من بين أفضل ظهيريْن أو ثلاثة في العالم.

وقال المدرب البوسني في تصريح لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "أشرف هو واحد من أفضل ظهيرين أو ثلاثة أظهرة يمنى في العالم، لديه كل شيء ليصبح الأفضل في العالم عما قريب. بدنيا، هو وحش، جسده استثنائي وجسمه لا يصدق، أنا سعيد بالاشتغال معه. إنه يحب كل ما هو تكتيكي".

وأردف خليلوزيتش قائلا: "أشرف بحاجة إلى الشعور ببعض الارتباط حوله، أقضي الكثير من الوقت في الحديث إليه، لا أدري كيف يمكن أن تحدث مشاكل معه لأنه يعشق الجانب التكتيكي".

وعن إمكانية إسناد مهمة تنفيذ ركلات الجزاء في المنتخب المغربي لحكيمي، الذي بات الآن يعتبر النجم الأول لأسود الأطلس، قال خليلوزيتش: "أشرف طلب مني تسديد ضربات الجزاء داخل المنتخب الوطني، فقلت له حين تنفذها في باريس سان جيرمان على حساب نيمار، وميسي، ومبابي، ستتكفل بتسديدها هنا (يضحك)".

وتناوب نيمار ومبابي، في الموسم الماضي على تنفيذ ركلات الجزاء في سان جيرمان، ومن المنتظر أن تمنح الفرصة أيضا للوافد الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليكون الخيار الثالث في تسديد ضربات الجزاء في صفوف "البي إس جي" هذا الموسم.

ويقدم حكيمي البالغ عمره 22 عاما، أداء مبهرا منذ انضمامه للفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من إنتر ميلان.

المصدر: وكالات