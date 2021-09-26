نابولي يتجاوز كالياري بثنائية ويتصدر "الكالتشيو" بالعلامة الكاملة (فيديو)
حقق نابولي فوزا ثمينا على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
وافتتح نابولي باب التسجيل عن طريق نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة الـ11، وعزز زميله لورينزو إنسيني تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ57 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 18 نقطة وصعد إلى صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الوصيف ميلان صاحب الـ16 نقطة.
يذكر أن نابولي هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في الجولات الست الأولى من المسابقة.
أسبوع آخر لنابولي وأوسيمين في صدارة #الدوري_الإيطالي 💎#نابولي_كالياري 2️⃣➖0️⃣ | #الكالتشيوpic.twitter.com/gDFQKyt9QG— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) September 26, 2021
في المقابل، توقف رصيد كالياري عند نقطتين في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
المصدر: RT
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