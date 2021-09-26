فاتي يعود من الإصابة ويتألق بقميص ميسي ليساهم في تخفيف الضغط عن كومان (فيديو)

حقق الشاب الواعد أنسو فاتي عودة رائعة إلى المنافسات بعد غياب قرابة 10 أشهر حيث سجل هدفه الأول برقم 10 الأسطوري، ليساهم في إعادة برشلونة المتخبط إلى سكة الانتصارات.

ودخل فاتي البالغ 18 عاما بديلا في الدقيقة الـ81 من المباراة التي جمعت اليوم برشلونة وضيفه ليفانتي ضمن الجولة السابعة من "الليغا"، وأضاف الهدف الثالث للفريق الكتالوني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليساهم في فوز فريقه بثلاثية بيضاء وتخفيف الضغط قليلا على المدرب الهولندي رونالد كومان بعد تعادلين مخيبين أمام غرناطة (1-1) وقادش (0-0)، سبقهما خسارة قاسية بثلاثية نظيفة على أرضه ضد بايرن ميونخ الألماني في افتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وفور تسجيله للهدف، احتفل به زملاؤه برفعه في الهواء قبل أن يتوجه إلى أفراد عائلته الحاضرين خلف دكة البدلاء ويعانقهم إضافة الى أعضاء الفريق الطبي وسط فرحة الجماهير في ملعب "كامب نو".

وعاد فاتي إلى المنافسات للمرة الأولى منذ نوفمبر الفائت بسبب إصابة أبعدته عن الملاعب أجرى خلالها 3 عمليات جراحية، وظهر بالقميص رقم 10 خلفا للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل هذا الموسم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

A touch of class... 👏👏👏@ANSUFATI celebrated his goal with Dr. Lluis Til, who was by his side during his recovery. 🫂



💙 @FCBarcelona ❤️#BarçaLevantepic.twitter.com/MSpJQdtNvO — LaLiga English (@LaLigaEN) September 26, 2021

وغاب كومان الذي يواجه ضغوطات كبيرة بسبب النتائج المخيبة لفريقه والأداء المتواضع للاعبي وتكتيكاته، بسبب طرده في الدقيقة الأخيرة من المباراة السابقة ضد قادش بعد احتجاجه على تواجد كرة ثانية على أرض الملعب.

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وسيغيب كومان أيضا عن المباراة ضد مضيفه أتلتيكو مدريد حامل اللقب في الثاني من أكتوبر المقبل ضمن الجولة الثامنة.

المصدر: أ ف ب