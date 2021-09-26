 
مباشر

جماهير أستون فيلا تسخر من رونالدو بتقليد طريقة احتفاله بعد فوز فريقهم على "الشياطين الحمر" (فيديو)

الرياضة

جماهير أستون فيلا تسخر من رونالدو بتقليد طريقة احتفاله بعد فوز فريقهم على
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdgs

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو يظهر احتفال جماهير أستون فيلا بالفوز على مانشستر يونايتد في معقله "أولد ترافورد"، من خلال تقليد احتفال كريستيانو رونالدو.

ويظهر في الفيديو مجموعة كبيرة من مشجعي أستون فيلا خارج أسوار ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر" بعد نهاية اللقاء، مجتمعين بشكل حلقة، ويقومون بالتناوب على تقليد الحركة الشهيرة التي يقوم بها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عند احتفاله بتسجيل الأهداف، ويصرخون كما "الدون" بصوت عالي "سيييييييي".

إقرأ المزيد
أستون فيلا يصعق مانشستر يونايتد بهدف قاتل ويلحق به الهزيمة الأولى في
أستون فيلا يصعق مانشستر يونايتد بهدف قاتل ويلحق به الهزيمة الأولى في "البريميرليغ" (فيديو)
إقرأ المزيد
شاهد.. حارس أستون فيلا يطالب رونالدو بتنفيذ ركلة جزاء وينجح بتشتيت تركيز فرنانديز (فيديو)
شاهد.. حارس أستون فيلا يطالب رونالدو بتنفيذ ركلة جزاء وينجح بتشتيت تركيز فرنانديز (فيديو)

وتعرض اليونايتد لخسارة مفاجئة على أرضه أمام أستون فيلا بهدف دون مقابل، سجله كورتني هاوس قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي من المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا