الأرجنتين تقصي روسيا وتواجه البرازيل في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات (فيديو)

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات، بفوزه اليوم الأحد في الدور ربع النهائي على نظيره الروسي بركلات الترجيح 5-4 بعد التمديد.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني باب التسجيل في الدقيقة الـ25 عن طريق لياندرو كوتسولينو وعادل للمنتخب الروسي أرتيوم أنتوشكين في الدقيقة الـ35، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما.

ДА! Забили, затолкали, заковыряли – да какая разница, как это назвать?



Главное, что наши парни отыгрались против Аргентины в очень нервном матче 👏👏👏



Скорее включай овертайм четвертьфинала ЧМ на Матч ТВ pic.twitter.com/2WZ4qAZTn6 — Матч ТВ (@MatchTV) September 26, 2021

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للمنتخب الأرجنتيني بنتيجة 5-4.

Злополучная серия пенальти в четвертьфинале ЧМ 😭



Наши парни были в одном ударе от важнейшей победы, но Чишкала не забил. Лови самое напряженное видео дня – все 14 ударов pic.twitter.com/MkQbBjdC1X — Матч ТВ (@MatchTV) September 26, 2021

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني في الدور نصف النهائي في الـ29 من سبتمبر غريمه البرازيلي الذي صعد بدوره إلى قبل النهائي عقب تغلبه بصعوبة في وقت سابق اليوم على المنتخب المغربي بهدف دون مقابل.

CLASSIFICADOS! Estamos na semifinal da Copa do Mundo!! Seleção de Futsal venceu o Marrocos por 1 a 0. VAMOS!!



🇧🇷 1x0 🇲🇦 | #FutsalBrasil#FutsalWC



Fotos: Thais Magalhães / CBF pic.twitter.com/gQs7gK100n — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 26, 2021

لمشاهدة ملخص عن مباراة البرازيل والمغرب اضغط هنا.

وتستكمل غدا الاثنين مباريات الدور ربع النهائي من البطولة بمواجهة منتخبي إسبانيا والبرتغال تليهما مباراة إيران وكازاخستان.

🥁 One of the biggest clashes in #FutsalWC history has been set!



⚔️ It's the record champions against the reigning champions. It's Rodrigo, Pito, Ferrao and team-mates against Borruto, Brandi, Cuzzolino and Co. It's Brazil against Argentina in the Lithuania 2021 semi-finals! pic.twitter.com/qB7HRr0BrV — FIFA.com (@FIFAcom) September 26, 2021

وتقام النسخة الـ9 من بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات في ليتوانيا بالفترة بين 12 سبتمبر الجاري و3 أكتوبر المقبل.

© A trademark toe-poke from captain Rodrigo sends Brazil into the #FutsalWC semi-finals 🥳 pic.twitter.com/ZQURNYYb1E — FIFA.com (@FIFAcom) September 26, 2021

المصدر: RT